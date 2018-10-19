عمرو موسى يعلق على "عودة سوريا للجامعة العربية"

يرى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن سوريا كانت ولا تزال جزء من العالم العربي بالرغم من تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

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وفي حديثه حول آفاق استئناف عضوية سوريا في المنظمة قال موسى للصحفيين على هامش جلسة منتدى "فالداي" الدولي للحوار في منتجع سوتشي الروسي: "إن سوريا من البداية وحتى النهاية هي دولة عربية. ولا يمكننا اعتبار سوريا دولة أجنبية. وإن مكان سوريا في العالم العربي".

وفي تعليقه على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا قال موسى إن هذه الزيارة "تفتح مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين. وأضاف: "نعم حقا. هذا ما ذكره بوتين أكثر من مرة. وهناك الكثير من المشاريع الاقتصادية والحوار الاستراتيجي (بين البلدين). وأنا متفائل من مستقبل التعاون الروسي المصري".

واتخذ وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قرارا حول وقف عضوية سوريا في المنظمة في نوفمبر عام 2011 بعد بداية الأزمة فيها.

وفي نهاية سبتمبر الماضي قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا ستقوم بحل مسألة عضويتها في الجامعة بعد أن تفتح الدول الأعضاء فيها أبوابها أمام دمشق.

المصدر: نوفوستي