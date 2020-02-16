 
مباشر
عاجل
انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية وأنباء عن قتلى مدنيين

الإمارات تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى وافد صيني

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس
albayan.ae
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na35

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

إقرأ المزيد
الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من
الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من "كورونا"

وأضافت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا ارتفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي.

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!