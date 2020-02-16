الإمارات تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى وافد صيني

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

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وأضافت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا ارتفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي.

"#وزارة_الصحة ووقاية المجتمع " تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجد المعروف باسم ( COVID19 ) و تعود لمواطن من الجنسية #الصينية عمره 37 سنة و حالته الصحية مستقرة و تم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.#وامpic.twitter.com/f44W93wlwI — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 16, 2020

المصدر: وام