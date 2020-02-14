الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من "كورونا"

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا" الجديد في الإمارات إلى 3 أشخاص، وذلك بعد إعلان السلطات عن تعافي حالتين من الفيروس من إجمالي 8 إصابات مسجلة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الجمعة، أن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر 41 عاما، وابنه البالغ 8 أعوام.

إقرأ المزيد

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن شفاء الحالة الأولى لمواطنة صينية عمرها 73 عاما وتعافيها التام من أعراض المرض.

وتشير وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن 5 حالات مصابة بفيروس "كورونا" ما زالت تحت المتابعة المستمرة، إحداها تحت العناية المكثفة.

المصدر: "وام"