السيسي يتقدم مشيعي قائد القوات الجوية الأسبق

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيعي جنازة الفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة.

وقدم السيسي العزاء لأسرة الفقيد بعد مراسم الدفن التي حضرها كبار القادة في وزارة الدفاع.

وكان الراحل قد تخرج من الكلية الجوية عام 1956، وشغل وتدرج في عدة مناصب، كما شارك في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ حرب 1956، وحصل على العديد من الأوسمة العسكرية.

المصدر: RT