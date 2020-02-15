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مقتدى الصدر يدعو إلى مبادرة إنسانية

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يدعو إلى مبادرة إنسانية
AFP Hussein FALEH
العلم العراقي
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت العراقيين، إلى تقديم الدعم للمواكب الخدمية في سبيل "استمرار الثورة وبمسارها السلمي".

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وكتب في تغريدة على "تويتر": "وصل إلى مسامعي أن المواكب الخدمية باتت قليلة في ساحات الاحتجاجات السلمية المخصصة لذلك دون غيرها".

وشدد الصدر على ضرورة "أن تقاطع تلك المواكب كل من يدعو للفتنة والتخريب".

وأضاف: "هناك جرحى من الثوار السلميين فأدعو إلى المشاركة بعلاجهم إما بالمال أو من خلال مفارز طبية وحملات تبرع وغيرها".

وجدد زعيم التيار الصدري، التأكيد على أن "هناك من يدعي الانتماء لي لكنه يقوم بإثارة الفتن من خلال الهتافات المحرضة وهذا لا أرضى به، كما لا أرضى بالتعدي على رموزنا الدينية وعلمائنا وحوزتنا".

وختم الصدر تغريدته بتوقيع "محب الاعتدال".

المصدر: مقتدى الصدر "تويتر"

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