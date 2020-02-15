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مصر.. افتتاح متحف يخلد ذكرى الأقباط الذين ذبحهم "داعش" في ليبيا (فيديو)

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مصر.. افتتاح متحف يخلد ذكرى الأقباط الذين ذبحهم
Reuters CK/ANF
صور الأقباط ضحايا عملية الذبح في ليبيا
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افتتحت السلطات المصرية اليوم السبت، متحفا خاصا يخلد ذكرى 21 عاملا مسيحيا ذبحوا على أيدي الدواعش في ليبيا.

وبني المتحف بمحاذاة كنيسة "شهداء الإيمان والوطن" التي شيدت تخليدا للضحايا في قرية العور شمال محافظة المنيا.

ويوثق المتحف بالوثائق والصور باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية رحلة الضحايا الذين تعرضوا للخطف والذبح وحتى عودة جثامينهم، كما يعرض مقتنياتهم والنعوش التي حملت أجسادهم بها من ليبيا.

كما جرى تدشين "نصب تذكاري للشهداء" تم نحته في مدخل الكنيسة، وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة لـ21 ضحية، تجسد ذبحهم.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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