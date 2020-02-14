الجزائريون يواصلون الاحتجاج بعد نحو عام على بدء المظاهرات (فيديو)
شارك آلاف الجزائريين في مسيرة اليوم الجمعة بعد مرور نحو عام على الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير 2019، للمطالبة بإصلاح شامل يطال النخبة الحاكمة ويضع حدا للفساد.
وردد المحتجون في وسط العاصمة هتافات تؤكد على استمرار الاحتجاجات وتطالب بالمزيد من التنازلات، بما فيها إطلاق سراح مزيد من النشطاء ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة عن السلطة.
V52#الجزائر#الحراك_52#ثورة_22_فيفري#الجمعة_52#Hirak#Alger#Algiers#Algeria#Algerie#Vendredi_52#Revolution_22_fevrierpic.twitter.com/WGKtL6JpKV— Khaled Drareni (@khaleddrareni) February 14, 2020
وأفادت صحيفة "الخبر" بأن المحتجين خرجوا في مدن باتنة والأغواط والمسيلة وسعيدة والبيض وسطيف وعنابة ووهران وقسنطينة وتلمسان وتيزي وزو، ومحافظات أخرى.
وأفرج الرئيس الجديد عبد المجيد تبون عن أشخاص بارزين تم احتجازهم في الاحتجاجات، وشكل لجنة لتعديل الدستور، واقترح الحوار على المعارضة، فيما مطالب المتظاهرين لم تتغير، ويستمرون في حملاتهم منذ زهاء عام.
المصدر: وكالات