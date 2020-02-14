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المغرب قد يشرعن زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية

أخبار العالم العربي

المغرب قد يشرعن زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية
Reuters Blair Gable
نبتة "القنب الهندي"
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تترقب وزارة الصحة المغربية ما ستسفر عنه دورة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في فيينا مطلع الشهر المقبل، والتي قد تصدر عنها توصيات جديدة للرقابة على القنب الهندي.

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وعقدت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب اجتماعا تنسيقيا بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر القنب الهندي أو ما يعرف محليا بـ"الكيف"، وإمكانية استعماله دوليا في المجالين الطبي والعلمي.

وفي حال تقنين هذه الزراعات تنص المادة 32 من الدستور المغربي على ضرورة إنشاء جهاز حكومي يسهر على تدبير زراعة تلك النبتة وكذا استغلالها، بما يشمل التصدير والاستيراد.

وسبق وتقدم حزبا "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" المغربيان، بمقترحات قوانين تهدف إلى تشريع زراعة الكيف، لكن الحكومة رفضتها، فيما لا زالت تمارس زراعة النبتة من قبل عدد من الفلاحين في شمال المغرب بصورة "غير قانونية".

المصدر: هسبريس

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