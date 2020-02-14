الوليد بن طلال يجدد المطالبة بحذف التاء المربوطة
جدد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).
وقال الأمير الوليد في تدوينة عبر تويتر: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة".
في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير:— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2020
مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)!
وما زلت عند رأي ١٠٠%،
الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة. https://t.co/XULBkU9lcB
المصدر:RT