الوليد بن طلال يجدد المطالبة بحذف التاء المربوطة

جدد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).

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وقال الأمير الوليد في تدوينة عبر تويتر: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير:



مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)!



وما زلت عند رأي ١٠٠%،



الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة. https://t.co/XULBkU9lcB — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2020

المصدر:RT