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وزارة الدفاع التركية: تحييد 63 من الجيش السوري وحلفائه في إدلب!

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وزارة الدفاع التركية: تحييد 63 من الجيش السوري وحلفائه في إدلب!
الجيش التركي في محافظة إدلب السورية
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قالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد 63 من عناصر الجيش السوري وحلفائه، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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وذكرت في بيان نشرته، الجمعة، على موقعها في "تويتر": "تم تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب، بحسب المعلومات الواردة من مصادر داخل إدلب".

وشهد الوضع في محافظة إدلب السورية تصعيدا حادا للتوتر بين القوات التركية المتواجدة هناك والقوات الحكومية السورية التي تخوض عمليات ضد المسلحين في المنطقة الذين يتبع غالبيتهم لتنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).

وخلال الأيام الأخيرة حصل تبادل للضربات بين العسكريين الأتراك والسوريين في المنطقة، فيما لم تؤد مشاورات روسية تركية حول الوضع في إدلب، حتى الآن، إلى أي نتائج تذكر.

المصدر: وكالات

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