شاهد بالفيديو.. لحظة احتراق دبابات للجيش التركي بقصف من الجيش السوري في إدلب

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة احتراق رتل للجيش التركي بعد تعرضه لقصف مباشر من قبل القوات السورية في إدلب أوائل شهر فبراير الجاري.

إقرأ المزيد

وأوضح الناشطون أن الفيديو يظهر لحظات الهجوم الذي أصاب دبابات تركية وأشعل النيران فيها، قرب منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

وقد أدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، منذ أوائل فبراير الحالي، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على العسكريين الأتراك في المنطقة وخرق اتفاق سوتشي حول الهدنة هناك.

وسبق أن أفادت تركيا، يوم 3 فبراير، بمقتل 8 من مواطنيها، بينهم 7 عسكريين ومدني، جراء قصف من قبل القوات الحكومية، استهدف إحدى نقاط المراقبة التركية الـ12 في المنطقة، قائلة إنها شنت هجوما جوابيا تم نتيجته "تحييد" من 30 إلى 35 عسكريا سوريا.

والاثنين الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على نقطة مراقبة للجيش التركي في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي