 
مباشر
عاجل
أ ف ب: هجوم صاروخي على قاعدة تحتضن القوات الأمريكية بشمال العراق

ستولتنبرغ: العراق وافق على استئناف "الناتو" تدريب جنوده

أخبار العالم العربي

ستولتنبرغ: العراق وافق على استئناف
Reuters JAS
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9il

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، إن بغداد وافقت على استئناف الحلف بعض نشاطاته في تدريب الجيش العراقي.

إقرأ المزيد
ستولتنبيرغ: أي توسيع لوجود الناتو بالعراق سيكون بموافقة الحكومة
ستولتنبيرغ: أي توسيع لوجود الناتو بالعراق سيكون بموافقة الحكومة

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الحكومة العراقية أكدت لنا رغبتها في أن يكمل حلف الناتو مهمة تدريب القوات العراقية".

وكان ستولتنبرغ أكد أمس الأربعاء، أن أي توسيع للوجود العسكري للحلف في العراق سيكون بموافقة الحكومة العراقية.

وكان البرلمان العراقي قد تبنى قرارا يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، وذلك في أعقاب الغارة الأمريكية على العراق أوائل يناير الماضي التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!