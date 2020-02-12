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ستولتنبيرغ: أي توسيع لوجود الناتو بالعراق سيكون بموافقة الحكومة

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ستولتنبيرغ: أي توسيع لوجود الناتو بالعراق سيكون بموافقة الحكومة
Reuters FRANCOIS LENOIR
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن أي توسيع للوجود العسكري للحلف في العراق سيكون بموافقة الحكومة العراقية.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إن وزراء الدفاع لدول الحلف اتفقوا مبدئيا على توسيع بعثة الناتو لتدريب القوات العراقية، موضحا أن البعثة ستتولى جزءا من مهام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ما يخص تدريب القوات العراقية.

وأضاف أن هذا القرار لا يتطلب زيادة عدد أفراد القوات الغربية في البلاد، مشيرا إلى أن أي زيادة من هذا القبيل ستكون بموافقة الحكومة العراقية.

ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف الناتو ليضطلع بدور أكبر في العراق.

وكان البرلمان العراقي قد تبنى قرارا يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، وذلك في أعقاب الغارة الأمريكية على العراق أوائل يناير الماضي، التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

المصدر: رويترز

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