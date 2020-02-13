 
مباشر

دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي

أخبار العالم العربي

دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9fo

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يسمح للسكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري المصري محمد حسانين إسماعيل بالزواج من مواطنة جزائرية.

إقرأ المزيد
زواج بقرار جمهوري في مصر من سورية ولبنانية
زواج بقرار جمهوري في مصر من سورية ولبنانية

وجاء القرار المصري بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى قرار الرئيس المصري لعام 2005.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1,560 مليار ين ياباني لتكون 1,983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!