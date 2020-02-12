مصر تدين الهجوم الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها بـ"أشد العبارات"، للهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، وأسفر عن مقتل جندي جزائري.

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وأكدت الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم الأربعاء، "وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الجزائر، مقدمة خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكدا رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف".

وكان الجيش الجزائري قد أعلن عن إحباط هجوم انتحاري صباح الأحد الماضي، ضد أحد تمركزاته بولاية برج باجي مختار جنوبي البلاد، ذاكرا أن أحد أفراد القوات المسلحة قتل خلال صد العملية.

وأوضح الجيش الجزائري، في بيان: "لقد تم استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 9 فبراير 2020 في حدود العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار/الناحية العسكرية السادسة، من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة".

المصدر: RT