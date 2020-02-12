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بيان للتحالف الدولي بشأن أحداث الحسكة

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بيان للتحالف الدولي بشأن أحداث الحسكة
Reuters Rodi Said REUTERS 5
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أصدر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بيانا بخصوص الاشتباك الذي وقع اليوم الأربعاء في محافظة الحسكة السورية بين قواته والسكان المحليين.

وقال التحالف، في بيان صدر عن المتحدث العسكري باسمه، العقيد مايلز كاغينز، إن قواته واجهت خلال تنفيذها دورية قرب مدينة القامشلي، نقطة تفتيش "احتلتها" قوات أخرى موالية للحكومة السورية.

وأضاف كاغينز، أن دورية التحالف "بعد سلسلة من التحذيرات ومحاولات خفض التصعيد" تعرضت لـ"نيران الأسلحة الخفيفة من قبل أشخاص مجهولين".

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وشدد المتحدث على أن رد قوات التحالف على النيران جاء ضمن إطار "الدفاع عن النفس"، مضيفا: "لقد تم خفض توتر الموقف، وهو حاليا قيد التحقيق"، مشيرا إلى أن الدورية عادت إلى قاعدتها.

وقد أكد مراسل RT في وقت سابق من اليوم مقتل شخص من سكان قرية خربة عمو، بنيران العسكريين الأمريكيين خلال اشتباك اندلع في المنطقة أثناء مرور قوات التحالف عبر نقطة تفتيش للجيش السوري.

وأشار إلى أن القوات الروسية انتشرت في القرية عقب الحادث.

المصدر: RT

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