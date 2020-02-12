القوات الروسية تنتشر في "خربة عمو" بالحسكة عقب اشتباكات بين السكان وقوات أمريكية

انتشرت قوات روسية في قرية خربة عمو شرق القامشلي في الحسكة، عقب اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين أهالي القرية وقوات أمريكية، لدى مرورها بحاجز للجيش السوري في المنطقة.

وقال مراسلنا في سوريا عبر مقطع فيديو نشره من داخل القرية، إن اشتباكات اندلعت بين أهالي القرية والقوات الأمريكية لحظة مرور مدرعاتهم عند حاجز تابع للجيش السوري، ما أسفر عن مقتل شخص بنيران الجيش الأمريكي.

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ولفت المراسل إلى أنه في لحظة الاشتباكات كان هنالك تحليق مكثف للطيران الأمريكي وقامت العربات بالانسحاب بتغطية من الجو.

وأظهر المقطع، المدرعات الأمريكية التي أعطبت من قبل الأهالي.

كما أظهرت صور تواجد القوات الروسية داخل القرية، إلى جانب مدرعات أمريكية.

من جهته، نشر التحالف الدولي في سوريا بيانا جاء فيه، أنه "أثناء القيام بدورية بالقرب من القامشلي تعرضت إحدى دورياتنا لنقطة تفتيش تابعة لـ(قوات حكومية موالية)، إلا وأنه بعد محاولات لخفض التوتر القائم، تعرضت الدورية لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة من أشخاص مجهولين، وقامت الدورية بالرد كدفاع عن النفس. وعادت الدوريات إلى قواعدها".

المصدر: RT