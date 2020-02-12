اشتباكات بين مواطنين سوريين أكراد والقوات الأمريكية في الحسكة

قتل مدني وجرح آخرون جراء إطلاق قوات أمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو في الحسكة إثر اشتباكات بين الأهالي والقوات عند حاجز للجيش السوري وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي بالمنطقة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر محلية، أن حاجز الجيش السوري في المنطقة أوقف صباح اليوم 4 عربات أمريكية كانت تسير على طريق السويس – علايا – خربة عمو إلى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الأشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنعها من المرور وإجبار الأمريكيين على العودة من حيث أتوا، فقامت عناصر القوات الأمريكية بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب بمقتل مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو.

وردا على اعتداء القوات الأمريكية تصدى الأهالي للمدرعات وأعطبوا 4 منها، في حين سارعت القوات الأمريكية لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها.

وقالت "سانا" إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وقعت بين أهالي القرية (خربة عمو) والقوات الأمريكية، تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في المنطقة، وأسفرت عن انسحاب العربات الأمريكية من القرية تحت تغطية من الطيران.

كما شهدت قرية بوير البوعاصي بريف مدينة القامشلي الأحداث ذاتها، إذ قام أهاليها باعتراض عدد من المدرعات الأمريكية عند مرورها وبرشقها بالحجارة، ما أجبرها على التوقف في الوقت الذي اعتلى فيه عدد من الشبان إحدى العربات التي تحمل العلم الأمريكي وأنزلوه عن ساريتها.

المصدر: سانا