موسكو: الضربات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا عامل مزعزع للاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الضربات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا عامل مزعزع للاستقرار.

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وفي موجز صحفي، أشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إلى أن الضربات الإسرائيلية لا تمثل انتهاكا لسيادة الدولة السورية فقط، بل وتهدد أيضا حياة وسلامة المدنيين.

وتابعت المتحدثة أن هذا ما وقع في 6 فبراير، عندما كادت طائرة مدنية كانت تقل 172 شخصا أن تجد نفسها في مرمى نيران الدفاعات الجوية السورية، بسبب تصرفات الطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: إنترفاكس