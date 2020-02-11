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الإمارات: نؤيد دعوات التهدئة مع إيران

أخبار العالم العربي

الإمارات: نؤيد دعوات التهدئة مع إيران
AFP KARIM SAHIB
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
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أعلنت الإمارات أنها تدعم دعوات التهدئة مع إيران، متهمة الجمهورية الإسلامية بمواصلة "الأنشطة التدميرية"، ما أدى إلى "فشل الاتفاق النووي".

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وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تصريحات أدلى بها مساء اليوم الثلاثاء ونقلتها قناة "العربية": "نؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي".

وأكد قرقاش، أنه "لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية"، معتبرا أن اتفاق "فيينا" حول البرنامج النووي الإيراني فشل بسبب عدم التزام الجمهورية الإسلامية "بالتخلي عن أنشطتها التدميرية"، فيما لفت إلى أن اقتصار هذه الصفقة على منع طهران من حيازة السلاح النووي "غير كاف".

وفي سياق آخر، أشار الوزير الإماراتي إلى أن تدخل بلاده في اليمن "حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني".

وعلى الرغم من استمرار التوتر الشديد في العلاقات بين الإمارات وإيران، على خلفية مسائل خلافية عدة، خاصة الحرب في اليمن، إلا أن العام الماضي شهد زيادة للاتصالات بين الجانبين، تم الإعلان خلالها عن خطوات نحو تسوية المشاكل القائمة.

المصدر: العربية + رويترز

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