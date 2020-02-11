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الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان هاتفيا اليوم الوضع في سوريا

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الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان هاتفيا اليوم الوضع في سوريا
Reuters /FW1F/Gareth GDJones
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيبحثان هاتفيا الوضع في سوريا، اليوم الثلاثاء.

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من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين سيجريان مكالمة هاتفية حول الوضع في مدينة إدلب السورية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن تشاووش أوغلو قوله، "إن رئيسنا سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي حول الوضع في إدلب"، مضيفا أنه يجب على روسيا وإيران، بصفتهما الضامنتين للتسوية السلمية في سوريا، أن يوقفا تقدم القوات السورية في إدلب.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نفى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وجود خطط لعقد لقاء بين بوتين وأردوغان، على خلفية التصعيد الذي تشهده مدينة إدلب السورية، غير أنه أشار إلى إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين إذا ما اقتضت الضرورة.

المصدر: وكالات

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