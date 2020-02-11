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أردوغان: الحكومة السورية ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" لهجومها على الجنود الأتراك

أخبار العالم العربي

أردوغان: الحكومة السورية ستدفع
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الحكومة السورية "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الثلاثاء: "سيدفعون (النظام السوري) ثمنا باهظا كلما اعتدوا على جنودنا الأتراك ..  قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة وكبدناهم خسائر ولكن هذا لا يكفي".

وتابع قائلا: "سنعلن غدا الخطوات التي سنتخذها في إدلب".

تصريحات أردوغان تأتي في سياق التصعيد الحاصل في إدلب في الشمال السوري.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، أمس الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

المصدر: وكالات 

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