أردوغان: الحكومة السورية ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" لهجومها على الجنود الأتراك
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الحكومة السورية "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.
وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الثلاثاء: "سيدفعون (النظام السوري) ثمنا باهظا كلما اعتدوا على جنودنا الأتراك .. قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة وكبدناهم خسائر ولكن هذا لا يكفي".
وتابع قائلا: "سنعلن غدا الخطوات التي سنتخذها في إدلب".
تصريحات أردوغان تأتي في سياق التصعيد الحاصل في إدلب في الشمال السوري.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، أمس الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.
المصدر: وكالات