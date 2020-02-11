وزارة الدفاع التركية: القوات الحكومية السورية غادرت بلدة النيرب وإسقاط هليكوبتر سورية

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الحكومية السورية غادرت بلدة النيرب، فيما تم إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في البلدة.

وقالت الوزارة إن طائرة الهليكوبتر أُسقطت في المنطقة مع بدء هجوم لمقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول تركي قوله إنه يمكن لمقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة استعادة السيطرة على الأراضي التي خسروها في الأيام القليلة الماضية في محيط مدينة سراقب شرقي مدينة إدلب بعد أن بدأوا هجوما شاملا هناك.

المصدر: "رويترز"