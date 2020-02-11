"رويترز" نقلا عن مسؤول تركي: من الممكن أن يستعيد مقاتلو المعارضة السورية الأراضي التي خسروها

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي قوله، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن يستعيد مقاتلو المعارضة السورية الأراضي التي خسروها، وقد تعقب ذلك خطوات أخرى.

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وأضاف أن "القوات الحكومية السورية أطلقت النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، اليوم الثلاثاء، ما دفع القوات التركية إلى الرد".

وأشار إلى أنه يمكن لمقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة استعادة السيطرة على الأراضي التي خسروها في الأيام القليلة الماضية في محيط مدينة سراقب، شرقي مدينة إدلب، بعد أن بدؤوا هجوما شاملا هناك.

المصدر: "رويترز"