مسلحون سوريون مدعومون من تركيا يسقطون مروحية للجيش السوري في إدلب (فيديو)

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن متمردين سوريين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري بشمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن قائدين بالمعارضة السورية المسلحة قولهما إن إسقاط الطائرة المروحية التابعة للجيش السوري في إدلب تم بصاروخ أرض جو أطلقه مسلحون تدعمهم تركيا.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين، إثر قصف الجيش السوري على موقع عسكري في منطقة تفتناز، بمحافظة إدلب.

وتتزامن هذه التطورات مع التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري في ريف إدلب وسيطرته مؤخرا على مدينة سراقب الاستراتيجية وإخراج المسلحين منها، فضلا عن استعادته مساحات جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال في الشمال السوري.

A better footage of the downed Syrian military helicopter in Idlib.



Apparently Syrian rebels shot it down but there are other theories out there pic.twitter.com/s1vdzMmfbL — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 11, 2020

المصدر: وكالات