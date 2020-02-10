أمير قطر يزور الأردن لأول مرة منذ 2014

يقوم أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية إلى الأردن، يوم الأحد 23 فبراير الجاري، في أول زيارة من نوعها منذ نهاية مارس 2014.

وقالت مصادر مطلعة إن ملك الأردن عبد الله الثاني سيستقبل أمير قطر في مطار ماركا، حيث ستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين عمان والدوحة، في الفترة الأخيرة "قفزة" كبيرة في التقارب الأردني القطري.

ووصل السفير القطري، سعود بن ناصر آل ثاني، إلى العاصمة الأردنية عمان، في حين وصل إلى الدوحة السفير الأردني، زيد اللوزي، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأردنية.

المصدر: وكالة عمون