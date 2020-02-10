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الأردن.. العثور على جثة الشاب المفقود حمزة الخطيب

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الأردن.. العثور على جثة الشاب المفقود حمزة الخطيب
Screenshot/ Facebook
لحظة العثور على جثة الخطيب
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أكدت السلطات الصحية الأردنية أن الجثة التي تم العثور عليها، أمس الأحد، في سد الملك طلال بمحافظة جرش، تعود للشاب الأردني المفقود، حمزة الخطيب.

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وقال مدير "المركز الأردني للطب الشرعي"، عدنان عباس، إن "نتائج فحص الحمض النووي ظهرت صباح اليوم وأثبتت هوية صاحب الجثة المرحوم حمزة الخطيب ".

من جهتهم، أكد ذوو الشاب الراحل لموقع "رؤيا" بأن الجثة التي عثر عليها تعود لحمزة.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة العثور على جثة لشخص مجهول الهوية داخل سد الملك طلال.

يذكر أن مديرية الأمن الأردنية كانت دفعت بتعزيزات بشرية وآلية وكتيبة مهام خاصة لدعم الجهود التي بذلتها قوات الدفاع المدني في البحث عن الراحل الذي فقد منذ نحو شهر، كما استخدمت طائرات مسيرة وكلاب مدربة وفرق غطس.

المصدر: "عمون" + وسائل إعلام أردنية

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