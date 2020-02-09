مسيرة حاشدة في الرباط رفضا لـ"صفقة القرن" (صور + فيديو)

تظاهر آلاف المغاربة اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية رفضا لـ "صفقة القرن".

ورفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت إليها هيئات وأحزاب ونقابات مغربية، الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار "مسيرة الشعب المغربي، جميعا من أجل فلسطين حرة، وضد صفقة العار المشؤومة"، من باب "الحد التاريخي" تجاه مبنى البرلمان.

وتخلل المسيرة عدد من الفعاليات، مثل أطفال يلبسون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، وحرق علم إسرائيل.

وندد المشاركون من خلال هتافات قوية، بمحاولة الإدارة الأمريكية وإسرائيل طمس ما تبقى من القضية الفلسطينية.

كما رفع المحتجون لافتات تنتقد قبول عدد من الدول العربية لـ"صفقة القرن".

وطالب المشاركون في المسيرة الدول العربية والإسلامية بالوقوف ضد هذه الصفقة، خصوصا أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ومؤخرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، عن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

مشاركة حزب الاستقلال هذا الصباح في مسيرة الرباط الرافضة ل"صفقة القرن".#عاشت_فلسطين_حرة_عربية@PartiIstiqlalpic.twitter.com/ZIazNvNvmB — Nizar Baraka (@nizar_baraka) February 9, 2020

صور من مسيرة الرباط التي عبر من خلالها المغاربة اليوم رفضهم لصفقة القرن و للتطبيع مع العدو الصهيوني...🇲🇦🇵🇸#المغرب#فلسطين#صفقه_القرنpic.twitter.com/P0iAjwWiWm — Hassan 🇲🇦⛥ (@Hassan_khalile) February 9, 2020

مضاهرات ضد صفقة القرن في شوارع الرباط اليوم فلسطين في القلب ⁦♥️⁩#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديهpic.twitter.com/PgPvvF1UVD — 🇲🇦🇲🇦😊 MOHAMED OULCAID 😊🇲🇦🇲🇦 (@OulcaidMohamed) February 9, 2020

من مسيرة التضامن مع فلسطين ضد صفقة القرن. الرباط 9 فبراير 2020 pic.twitter.com/4rTGJtnr6b — المنصة alminassa24.ma (@MarocRevue) February 9, 2020

المصدر: وكالات