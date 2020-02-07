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مصر تطالب بملاحقة دول تهدف لمد الصراع في ليبيا وسوريا

أخبار العالم العربي

مصر تطالب بملاحقة دول تهدف لمد الصراع في ليبيا وسوريا
Reuters
مصر
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طالبت وزارة الخارجية المصرية الدول الأوروبية بضرورة التكاتف لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا.

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وقال مساعد وزير الخارجية المصري خلال اجتماع موسع لسفراء كافة الدول الأوروبية في القاهرة، بهدف استعراض رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا وسوريا، إنه يجب أن يتم تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، وهو ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعبين، فضلا عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد استضافت، أمس الخميس، الاجتماع الموسع للسفراء في القاهرة برئاسة بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، لبحث الأوضاع في المنطقة.

المصدر: وكالات

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