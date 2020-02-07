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تظاهرات احتجاجية في الأردن تنديدا بـ"صفقة القرن" (صور وفيديو)

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شهد عدد من محافظات الأردن، بعد صلاة الجمعة، تظاهرات احتجاجية رافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".

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تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ
تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ"صفقة القرن"

واعتصم مئات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، منددين بـ"صفقة القرن".

وطالب المحتجون بضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية السلام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.

ورفع المشاركون في المسيرة، لافتات مندده "بالخطط الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مرددين عبارات ضد "صفقة القرن والانحياز الأمريكي للحكومة الإسرائيلية".

كما ندد مشاركون خلال وقفة احتجاجية، بمحافظة إربد، بـ"صفقة القرن"، مطالبين بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة هذه الصفقة التي قالوا إنها "تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

تظاهرات احتجاجية في الأردن تنديدا بـ  
alghad
مشاركون في وقفة احتجاجية في محافظة إربد ينددون ب"صفقة القرن"
تظاهرات احتجاجية في الأردن تنديدا بـ  
alghad
احتجاجات في محافظة إربد

ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمها الملتقى الوطني للفعاليات والأحزاب القومية واليسارية، إلى "إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل واتفاقية "وادي عربة" وطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي من العاصمة عمان".

وأكدوا أن "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق مقدس، محذرين من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

المصدر: RT+صحيفة "الغد" الأردنية

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