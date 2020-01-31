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تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ"صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ
Globallookpress
العاصمة الأردنية عمان (صورة أرشيفية)
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خرجت تظاهرات في العاصمة الأردنية عمان اليوم، تنديدا ورفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".

وانطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في "وسط البلد" في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات "تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما"، وأن "الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين".

وأكد المحتجون "على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة"، قائلين إن "الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط"، و"أردن أردن أرض الحشد.. أقصى أقصى أرض المجد" و"جدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال".

وأحرق مشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي "تنديدا بسياسات واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، والأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

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