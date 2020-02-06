الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لزيارة السعودية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون دعوة لزيارة السعودية.

وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر أنه سلم الرئيس الجزائري دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة المملكة.

ووصل الوزير السعودي إلى الجزائر اليوم الخميس في زيارة التقى خلالها الرئيس تبون ونظيره الجزائري صبري بوقادم.

تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/w4UMWL1v3s — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) February 6, 2020

المصدر: وكالات