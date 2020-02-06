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الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لزيارة السعودية

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لزيارة السعودية
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون دعوة لزيارة السعودية.

وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر أنه سلم الرئيس الجزائري دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة المملكة.

ووصل الوزير السعودي إلى الجزائر اليوم الخميس في زيارة التقى خلالها الرئيس تبون ونظيره الجزائري صبري بوقادم. 

المصدر: وكالات

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