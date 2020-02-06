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مراسلتنا: إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار غرب رام الله في الضفة الغربية
Reuters
جنود إسرائيليين- أرشيف
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أفادت مراسلتنا، الخميس، بإصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار وقع في منطقة بنيامين القريبة من بلدة راس كركر غرب رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت المراسلة عن منظمة "نجمة داوود الحمراء"، أن إصابة الجندي الإسرائيلي طفيفة.

وكانت مراسلتنا في القدس أفادت بإصابة 14 جنديا إسرائيليا تابعين لـ"لواء جولاني" كانوا في جولة بمدينة القدس، أحدهم إصابته خطيرة، جراء عملية دهس فجر اليوم الخميس.

وأضافت أن هؤلاء الجنود كانوا في جولة بالقدس نحو حائط البراق، وأن سائق السيارة التي قامت بعملية الدهس هرب من موقع الحادث. 

المصدر: RT

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