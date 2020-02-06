مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

أفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بمنطقة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما أشارت وكالة "معا" الفلسطينية إلى مقتله.

ولفتت المراسلة، إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعيد فتحها مجددا.

ونقلت "معا"، عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن الشاب حاول طعن أحد أفراد الشرطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

يأتي ذلك، تزامنا مع مقتل الشرطي الفلسطيني طارق بدوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها فجر اليوم الخميس في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر: RT+ معا