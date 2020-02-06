إصابة 14 جنديا إسرائيليا بعملية دهس في محطة حافلات بالقدس

أفادت مراسلتنا في القدس بإصابة 14 جنديا إسرائيليا تابعين لـ"لواء جولاني" كانوا في جولة بمدينة القدس، أحدهم إصابته خطيرة، جراء عملية دهس فجر اليوم الخميس.

وأضافت المراسلة أن هؤلاء الجنود كانوا في جولة بالقدس نحو حائط البراق، وأن سائق السيارة التي قامت بعملية الدهس هرب من موقع الحادث وتقوم الشرطة الإسرائيلية حاليا بالتقصي والتحقيق.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا حول ذلك جاء فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية وقعت عملية دهس تخريبية في أورشليم القدس أصيب خلالها جندي بجروح بالغة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى .. كما أصيب 11 جنديا بجروح طفيفة .. وخلال الحادث، قام المخرب بتسريع سيارته نحو الجنود. يتم التحقيق في ملابسات الحادث، كما تجرى الآن ملاحقة المخرب للقبض عليه".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 14 شخصا، فجر اليوم الخميس، من بينهم شخص واحد في حالة خطيرة، أصيبوا في عملية دهس يشتبه بأنه متعمد، وسط القدس صباح اليوم الباكر.

من جهته قال موقع "نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية": إن إجمالي عدد المصابين في عملية الدهس 12 شخصا، أحدهم حالته خطيرة وآخر متوسطة والباقي طفيفة، مبينا أنه تم تحويل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم​​​.

المصدر: وكالات