مصدر عسكري لـRT: دخول قوات الجيش السوري مدينة سراقب في ريف إدلب

أفاد مصدر عسكري لـRT بأن الجيش السوري دخل مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال المصدر إن "قوات الجيش السوري تحاصر مطار تفتناز في ريف إدلب من 3 جهات ويقطع ناريا الجهة الرابعة".

ومن جانب آخر، أكد مصدر طبي لـRT مقتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرين جراء استهداف الفصائل المسلحة أحياء في حلب.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري سيطرت ناريا على الطريق الدولي حلب سراقب، وقطعت خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي.

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وكان مصدر عسكري أفاد في وقت سابق، بأن وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها في في قرى إسلامين والعثمانية وأبو الخوص والرصافة وأبو الخشة في منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وفي قريتي الزمار وجزرايا بريف حلب، وفي بلدة تل طوقان بريف إدلب محاصرا النقطة التركية فيها.

المصدر: RT + وكالات