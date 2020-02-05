مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يحررعدة قرى في منطقة سراقب

أعلن مصدر عسكري سوري لـRT، أن وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها في عدد من القرى والبلدات بريفي إدلب وحلب.

وأضاف المصدر، أن الجيش يواصل تقدمه في قرى إسلامين والعثمانية وأبو الخوص والرصافة وأبو الخشة في منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وفي قريتي الزمار وجزرايا بريف حلب، وفي بلدة تل طوقان بريف إدلب محاصرا النقطة التركية فيها.

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وذكرت وكالة "سانا"، أن "وحدات الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة، خلال الساعات الماضية ضد الإرهابيين في قريتي جزرايا وزمار، على نحو 40 كم جنوب حلب بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وانتهى القتال بتحرير القريتين بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم".

وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش السوري، حررت في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق غرب حلب وجنوب غربيها بينها خان طومان والراشدين "5" ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان وقرية خلصة، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها، وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي من كل الأراضي السورية".

المصدر: Rt+سانا