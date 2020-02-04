الجيش السوري يحقق تقدما نوعيا في إدلب وتركيا ترسل تعزيزات إضافية

حقق الجيش السوري أمس تقدما نوعيا في ريف إدلب، وبات على بعد كيلومترين من مدينة سراقب الاستراتيجية، فيما واصلت تركيا إرسال أرتال عسكرية جديدة إلى شمال سوريا.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش السوري سيطر على قريتي كدور ورويحة بريف إدلب الجنوبي، بينما نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر ميدانية، أن وحدات الجيش سيطرت على بلدة النيرب الواقعة غرب سراقب وغرب الطريق الدولية حلب – اللاذقية، ثم وصلت إلى الضفة المقابلة من الطريق، وسيطرت على بلدة الترنبة الواقعة على بعد كيلومترين عن مدينة سراقب.

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وبسيطرته على البلدتين المذكورين وقطعه الطريق الدولية بين سراقب وأريحا، يكون الجيش قد قطع إمدادات الجماعات المسلحة والإرهابية في المدينتين.

وأكدت مواقع إعلامية معارضة حقيقة سيطرة الجيش على النيرب والترنبة وقطعه طريق M4 الدولي، إضافة إلى محاصرته نقطة المراقبة التركية الحديثة، التي أنشأتها القوات التركية قرب الترنبة الأحد الماضي.

كما نقلت مواقع معارضة عن مصدر عسكري في "الجبهة الوطنية للتحرير" مخاوفه من أن يزج الجيش السوري وبدعم روسي جوي بكامل قواته خلال الـ 24 ساعة القادمة، لمحاولة الوصول، خلال الأسبوع القادم، إلى مطار تفتناز العسكري بريف إدلب، بعد أن أصبح على بعد 15 كم منه، نتيجة سيطرته على قرية جوباس جنوب سراقب في وقت سابق من الاثنين.

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في هذه الأثناء، دخلت 3 أرتال عسكرية تركية جديدة إلى الأراضي السورية خلال يوم الاثنين، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال مدينة إدلب، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ليرتفع بذلك تعداد الشاحنات والآليات العسكرية التركية من دبابات وناقلات جند ومدرعات والتي دخلت الأراضي السورية منذ صباح الأحد إلى أكثر من 400 آلية.

يأتي ذلك بعد مواجهة عسكرية بين القوات السورية والتركية في إدلب فجر الاثنين، قتل خلالها 8 جنود أتراك، وتحذيرات من أنقرة بأنها لن تترك هجمات الجيش السوري على قواتها في إدلب دون رد، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات، إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قوات الجيش التركي.

المصدر: وسائل إعلام سورية