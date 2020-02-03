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الرئاسة التركية: لن نتردد باتخاذ إجراءات إن لم تمنع روسيا الحكومة السورية من استهداف قواتنا

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الرئاسة التركية: لن نتردد باتخاذ إجراءات إن لم تمنع روسيا الحكومة السورية من استهداف قواتنا
Reuters Umit Bektas
آليات عسكرية تركية عند الحدود السورية- أرشيف
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أعلن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ إجراءاتها إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قوات الجيش التركي.

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أردوغان: قمنا بالرد على الهجمات السورية في إدلب ونتواصل مع روسيا
أردوغان: قمنا بالرد على الهجمات السورية في إدلب ونتواصل مع روسيا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية بعد ظهر اليوم ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6، بينهم مدني.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أفادت بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي توجهوا إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.

يتبع..

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