حفتر يشيد بدور الجزائر الداعم

أشاد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في بنغازي، بدور الجزائر "الإيجابي" و"الداعم" حيال الأزمة الليبية.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسل RT بأن بوقادوم أجرى اجتماعين منفصلين مع حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة في طبرق عبد الله الثني، بحث خلالهما سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية، إضافة إلى تجديد الجزائر موقفها الرافض للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اليوم الأربعاء، أن حفتر وبوقادوم بحثا آخر تطورات الأوضاع حول ليبيا، و"العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة".

وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي .

..#مكتب_اعلام_القيادة_العامةpic.twitter.com/xLfxEQnhlA — مكتب الاعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (@AlamAlGhaid) February 5, 2020

وأضاف البيان: "ثمّن عاليا القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية مؤكدا كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفه لجانب الشعب الليبي".

وأوردت مصادر إعلامية أن بوقادوم نقل دعوة مقدمة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حفتر لزيارة الجزائر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

المصدر: RT





