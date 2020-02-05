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حفتر يشيد بدور الجزائر الداعم

أخبار العالم العربي

حفتر يشيد بدور الجزائر الداعم
twitter.com/warinformationd
قائد "الجيش الطني الليبي" المشير خليفة حفتر يساقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم في بنغازي
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أشاد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في بنغازي، بدور الجزائر "الإيجابي" و"الداعم" حيال الأزمة الليبية.

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وأفاد مراسل RT بأن بوقادوم أجرى اجتماعين منفصلين مع حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة في طبرق عبد الله الثني، بحث خلالهما سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية، إضافة إلى تجديد الجزائر موقفها الرافض للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اليوم الأربعاء، أن حفتر وبوقادوم بحثا آخر تطورات الأوضاع حول ليبيا، و"العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة".

وأضاف البيان: "ثمّن عاليا القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية مؤكدا كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفه لجانب الشعب الليبي".

وأوردت مصادر إعلامية أن بوقادوم نقل دعوة مقدمة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حفتر لزيارة الجزائر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

المصدر: RT 



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