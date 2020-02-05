بارزاني: كردستان تدعم أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يحظى بقبول العراقيين

أكد رئيس كردستان العراق نيجرفان بارزاني، دعم الإقليم وتعاونه مع أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يحظى بتأييد العراقيين، وذلك بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

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وقال بارزاني أثناء لقائه سفير فرنسا لدى العراق برونو أوبرت، والوفد المرافق له: "أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء في العراق، يفوز بإجماع الأطراف ليشغل المنصب، سيكون الإقليم داعما له، وذلك بهدف إرساء الأمن والاستقرار في العراق، وتحقيق عملية سياسية ناجحة عامة".

وأكد، أن "المحاولات لتحقيق حوار مشترك بين بغداد وأربيل، لحل المشكلات مستمرة"، مشددا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي وحكومة العراق، والدول الحليفة، بهدف مواجهة خطر عودة "داعش"، ووضع آلية لبقاء قوات التحالف.

شكر الرئيس بارزاني، فرنسا على مساعداتها لمنطقة سنجار، وتعاونها في تعزيز العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الحالية في العراق، وتكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، والوضع الاقتصادي، والأمني وخطر "داعش في المنطقة خلال الاجتماع.

المصدر: رووداو