كردستان العراق: الإقليم لن يكون جزءا من أي صراع في المنطقة

أعلنت حكومة كردستان العراق اليوم الخميس، أن الإقليم لن يكون جزءا من أي صراع في المنطقة، ولن يميل إلى كفة على حساب أخرى، مؤكدة أهمية حماية حقوق الأكراد في العراق وسوريا خصوصا.

وذكر بيان عن حكومة الإقليم، أن "نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، استقبل نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له"، وأكد له أن "الوضع الراهن يتطلب موقفا موحدا من الأحزاب والأطراف السياسية في العراق".

وقال طالباني: "يتعين أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكثر أهمية لضمان استتباب الأوضاع في المنطقة مع التأكيد على ضرورة عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى "العلاقات التاريخية بين روسيا وكردستان العراق، وخصوصا تلك التي جمعت بين الرئيس الراحل جلال طالباني وروسيا الاتحادية، حيث أكد قوباد على "أهمية استمرار هذه العلاقات التي بنيت على أسس ومبادئ راسخة".

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية في سوريا وغرب كردستان، كما لفت طالباني إلى ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الكردي في سوريا، وعدم السماح للإرهاب بالظهور مجددا، وإبعاد المنطقة عن خطر التنظيمات الإرهابية.

المصدر: RT