 
مباشر

وسائل إعلام: واشنطن تبحث مع بغداد نشر منظومة حماية جوية

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: واشنطن تبحث مع بغداد نشر منظومة حماية جوية
Reuters Azad Lashkari
القوات الأمريكية في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7r2

أكد مصدر عراقي، أن إخراج القوات الأجنبية والرد على الهجمات الصاروخية ونشر منظومة حماية جوية، كانت أبرز ما بحثه قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كنيث ماكينزي في بغداد.

إقرأ المزيد
برهم صالح لجنرال أمريكي: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي
برهم صالح لجنرال أمريكي: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي

وقال المصدر: "ماكينزي أوصل أمس رسائل عدة في بغداد إلى الرئيس برهم صالح بشأن عدد من القضايا. أعتبر أن الحديث حول قرار البرلمان الذي قضى بإخراج القوات الأجنبية من العراق يجب مناقشته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن".

وأضاف أن "الأمريكيين أبلغوا العراق ليلة أمس رسميا بأنهم اتخذوا قرارا دفاعيا لحماية نحو 5 آلاف جندي أمريكي متواجدين في عدة قواعد بالعراق عن طريق نصب منظومة حماية وردع جوي تعمل على مواجهة الصواريخ والاعتداءات الجوية".

إقرأ المزيد
الجنرال الأمريكي ماكينزي يزور بغداد لأول مرة منذ اغتيال سليماني
الجنرال الأمريكي ماكينزي يزور بغداد لأول مرة منذ اغتيال سليماني

وتابع: "الجنرال ماكينزي بحث أيضا موضوع سرب مقاتلات إف 16 العراقي، والذي توقفت واشنطن عن توفير الدعم الفني لها منذ نحو شهر، وكذلك الذخيرة وقطع غيار أسلحة وعربات مدرعة ودبابات أمريكية يستخدمها الجيش العراقي".

وشدد المصدر على أن "الأمريكيين يستخدمون هذه الورقة للضغط على الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، إذ أن الترسانة العسكرية العراقية حاليا غالبيتها أمريكية المنشأ".

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

42 عسكريا كويتيا مصابون بالإيدز