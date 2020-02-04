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برهم صالح لجنرال أمريكي: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي

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برهم صالح لجنرال أمريكي: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي
twitter.com/IraqiPresidency
الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي اليوم الثلاثاء، أن العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي.

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وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، أن "صالح استقبل في بغداد ماكنزي، وجرى خلال اللقاء بحث قرار مجلس النواب انسحاب القوات الأجنبية، والتأكيد على أهمية احترام وتعزيز السيادة الوطنية للعراق وقراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره".

وشدد صالح، خلال اللقاء على "ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وقال: "نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية".

من جهته، أكد ماكنزي حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.

المصدر: RT

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