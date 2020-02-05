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الأردن.. مغادرة 43 شخصا الحجر لخلوهم من "كورونا"

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الأردن.. مغادرة 43 شخصا الحجر لخلوهم من
Reuters Muhammad Hamed
عمان-الأردن
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أكدت إدارة مستشفيات البشير في عمان، الأربعاء، مغادرة 43 شخصا مستشفى الحجر الصحي مساء الثلاثاء، بعد صدور النتائج النهائية للفحوصات، وبيان خلوهم من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

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وأفادت إدارة المستشفى لوكالة "عمون" بأن عددا كبيرا من الذين غادروا المستشفى أمس، من الطلبة الأردنيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء.

ورجحت الإدارة خروج بقية الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين اليوم الأربعاء، وعددهم 28 شخصا، مؤكدة أن جميع الفحوصات أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس.

ووصلت طائرة أردنية قادمة من ووهان، السبت الماضي، إلى العاصمة عمان، وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون الدارسون في المدينة، حيث تم التأكد من خلوهم من الفيروس المستجد "كورونا".

المصدر: عمون

 

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