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ظريف يؤكد لعباس موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن"

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ظريف يؤكد لعباس موقف إيران الرافض لـ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف بلاده الرافض لـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأشار ظريف إلى "دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، أطلع الرئيس الفلسطيني ظريف على موقف السلطة الرافض لهذه الصفقة، وتحركات القيادة الفلسطينية السياسية في المرحلة القادمة، من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها، كما أطلعه على سير "الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال وفد عن السلطة الفلسطينية إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل هناك بهذا الخصوص.

وأثنى ظريف على جهود عباس وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

المصدر: وفا

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