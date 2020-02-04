 
مباشر

مصدر سوري لـRT: الجيش يصد هجوما كبيرا لـ"النصرة" على ريف حلب

أخبار العالم العربي

مصدر سوري لـRT: الجيش يصد هجوما كبيرا لـ
Sputnik
قوات الجيش السوري في ريف حلب - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7jt

أكد مصدر عسكري سوري لـRT، أن وحدات الجيش تصدت لهجوم كبير شنته عناصر تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محور ريف حلب الجنوبي الغربي.

إقرأ المزيد
الجيش السوري يحقق تقدما نوعيا في إدلب وتركيا ترسل تعزيزات إضافية
الجيش السوري يحقق تقدما نوعيا في إدلب وتركيا ترسل تعزيزات إضافية

وأشار المصدر، إلى أن الجيش سيطر على قرية مرديخ وتلتها جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما حرر عددا من القرى البلدات والتلال في محيط سراقب.

وأضاف، أن "وحدات تابعة للقوات المسلحة السورية سيطرت على قرى الوسيطة - الراقم - بليصة - تل أغر، ومقر كتيبة الدفاع الجوي في ريف إدلب الشرقي".

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر ميدانية، أن وحدات الجيش سيطرت على بلدة النيرب الواقعة غرب سراقب وغرب الطريق الدولية حلب – اللاذقية، ثم وصلت إلى الجهة المقابلة من الطريق، وسيطرت على بلدة الترنبة الواقعة على بعد كيلومترين عن مدينة سراقب.

وبسيطرته على البلدتين المذكورين وقطعه الطريق الدولية بين سراقب وأريحا، يكون الجيش قد قطع الإمدادات عن الجماعات المسلحة والإرهابية في المدينتين.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ليست كورونا".. موقف طريف للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية