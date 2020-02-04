السعودية تستحدث 11 هيئة جديدة

أعلنت السعودية عن استحداث 11 هيئة جديدة بينها هيئات الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح، والأزياء وغيرها.

وتم تفويض وزير الثقافة بدر بن عبد الله بن فرحان رئيس مجالس إدارات الهيئات، بممارسة اختصاصات تلك المجالس، لحين تشكيل مجلس إدارة لكل هيئة.



#الهيئات_الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا.

شكراً لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما للثقافة والمثقفين. https://t.co/wSMmwc8NV7 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) February 4, 2020

وثمن الأمير السعودي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القرار، وقال: "الهيئات الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا".

واحتضنت السعودية في الشهر الماضي العديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية، حيث أحدث موسم الرياض نقلة نوعية وتحولا كبيرا في مفهوم السياحة الداخلية.

المصدر: واس