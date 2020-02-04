مرجع ديني مستعد "لإطفاء الفتنة" في العراق

أبدى المرجع الديني قاسم الطائي اليوم الثلاثاء، استعداده للتدخل و"إطفاء" الفتنة في العراق.

إقرأ المزيد

وقال الطائي إن اللجوء إلى استخدام العنف سيجر العراق لعواقب وخيمة، مضيفا في بيان أن: "على جميع الأطراف السياسية والاجتماعية التحلي بالحكمة، وتغليب لغة العقل بالتعامل مع مطالب المتظاهرين".

وبين أن: "اللجوء إلى استخدام العنف ووضع شرائح المجتمع العراقي في مواجهة مع بعضهم البعض، سيجر العراق إلى عواقب وخيمة وسيدخله إلى سيناريوهات متعددة ستؤدي إلى إضعافه".

وأوضح الطائي أن: "المشهد العراقي يتطلب من جميع قادة المجتمع، إن كانوا على مستوى مراجع دين ونخب ثقافية وعلمية وشيوخ عشائر إلى التدخل وتغليب لغة العقل والحكمة ومحاولة إطفاء الفتنة التي تلوح بالأفق".

وأبدى استعداده "للتدخل بين الأطراف صاحبة العلاقة لإطفاء هذه الفتنة".

المصدر: السومرية