مصر.. قرار لرئيس جامعة "عين شمس" يحظر النقاب (صورة)

أصدر رئيس جامعة "عين شمس" بالقاهرة محمود المتيني قرارا يقضي بحظر النقاب داخل الجامعة، سواء بالنسبة لعضوات هيئة التدريس العاملات بالجامعة، أو الهيئات المعاونة والطبيبات والممرضات.

وجاء في القرار: "يحظر على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن متنقبات".





وأضاف: "يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن في المستشفيات الجامعية والمراكز التخصصية والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن متنقبات تحت طائلة المسائلة القانونية"، على أن تلتزم جميع الكليات التابعة لجامعة "عين شمس" بالقرار.

وصادق القضاء المصري على القرار ليصبح نافذا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر:RT